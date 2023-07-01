єВідновлення: первый изюмчанин получил выплаты на ремонт жилья (документ)

В Изюме на Харьковщине первый заявитель получил компенсацию на ремонт поврежденного обстрелами РФ дома в рамках программы єВідновлення.

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник опубликовал соответствующее решение. Согласно документу заявитель получит 59 502 грн.