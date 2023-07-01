єВідновлення: первый изюмчанин получил выплаты на ремонт жилья (документ)
В Изюме на Харьковщине первый заявитель получил компенсацию на ремонт поврежденного обстрелами РФ дома в рамках программы єВідновлення.
Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник опубликовал соответствующее решение. Согласно документу заявитель получит 59 502 грн.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 21:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине первый заявитель получил компенсацию на ремонт поврежденного обстрелами РФ дома в рамках программы єВідновлення.".