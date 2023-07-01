єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)
В Ізюмі на Харківщині перший заявник отримав компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами РФ будинку в межах програми єВідновлення.
Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник опублікував відповідне рішення. Згідно з ним заявник отримає 59 502 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 21:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині перший заявник отримав компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами РФ будинку в межах програми єВідновлення.".