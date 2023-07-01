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єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)

Суспільство 21:41   01.07.2023
Вікторія Яковенко
єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)

В Ізюмі на Харківщині перший заявник отримав компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами РФ будинку в межах програми єВідновлення.

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник опублікував відповідне рішення. Згідно з ним заявник отримає 59 502 грн.

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Фото: Максим Стрельник

Читайте також: єВідновлення: тепер харків’яни можуть перевірити статус заявки у чат-боті

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 21:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині перший заявник отримав компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами РФ будинку в межах програми єВідновлення.".