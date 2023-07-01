єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)

В Ізюмі на Харківщині перший заявник отримав компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами РФ будинку в межах програми єВідновлення.

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник опублікував відповідне рішення. Згідно з ним заявник отримає 59 502 грн.