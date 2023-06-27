єВідновлення: тепер харків’яни можуть перевірити статус заявки у чат-боті

У чат-боті «Харків – твій дім» харків’яни можуть перевірити стан розгляду заяви, поданої для отримання послуги «єВідновлення».

Для цього необхідно перейти за посиланням і обрати в меню пункт «Перевірити стан заяви «єВідновлення», повідомили у Харківській міськраді.

Крім цього, у боті можна отримати відповіді на часті запитання про послугу «єВідновлення» та ознайомитися з порядком її отримання у Харкові.

Над функціонуванням чат-бота працюють виконавчі органи міськради та IT-компанія.

Чат-бот запустили у червні минулого року. Загалом харків’яни надіслали близько 480 тис. запитів, додали у мерії.

Нагадаємо, в межах державної програми “єВідновлення”, яка стартувала 10 травня, українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на дрібні ремонти житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Про компенсацію за зруйноване майно поки не йдеться.