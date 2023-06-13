6,5 тисяч жителів Харківщини претендують на допомогу на відновлення житла

Жителі Харківської області подали майже 6,5 тисячі заяв на отримання грошової допомоги на ремонти пошкодженого житла.

Наразі державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок дій російських окупантів, наповнюють у 46 громадах регіону, повідомляє пресслужба ХОВА.

У реєстр внесли інформацію про 24598 об’єктів житлового фонду. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Нагадаємо, в межах державної програми “єВідновлення”, яка стартувала 10 травня, українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на дрібні ремонти житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Про компенсацію за зруйноване майно поки не йдеться.

У Харківській області, за даними ХОВА, внаслідок російської агресії пошкоджено 4091 багатоповерховий та 8338 приватних житлових будинків.