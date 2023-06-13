6,5 тысяч жителей Харьковщины претендуют на помощь на восстановление жилья

Жители Харьковской области подали почти 6,5 тысяч заявлений на получение денежной помощи на ремонты поврежденного жилья.

Сейчас государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате действий российских оккупантов, наполняют в 46 громадах региона, сообщает пресс-служба ХОВА.

В реестр внесли информацию о 24598 объектах жилого фонда. Больше всего повреждений зафиксировано в Харьковском, Изюмском, Чугуевском и Купянском районах.

Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.

В Харьковской области, по данным ХОВА, в результате российской агрессии поврежден 4091 многоэтажный и 8338 частных жилых домов.