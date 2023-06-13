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6,5 тысяч жителей Харьковщины претендуют на помощь на восстановление жилья

Происшествия 20:53   13.06.2023
Елена Нагорная
6,5 тысяч жителей Харьковщины претендуют на помощь на восстановление жилья

Жители Харьковской области подали почти 6,5 тысяч заявлений на получение денежной помощи на ремонты поврежденного жилья.

Сейчас государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате действий российских оккупантов, наполняют в 46 громадах региона, сообщает пресс-служба ХОВА.

В реестр внесли информацию о 24598 объектах жилого фонда. Больше всего повреждений зафиксировано в Харьковском, Изюмском, Чугуевском и Купянском районах.

Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.

В Харьковской области, по данным ХОВА, в результате российской агрессии поврежден 4091 многоэтажный и 8338 частных жилых домов.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 20:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковской области подали почти 6,5 тысяч заявлений на получение денежной помощи на ремонты поврежденного жилья.".