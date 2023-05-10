Мининфраструктуры: єВідновлення — это деньги на мелкие ремонты, не компенсация

В рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина.

По ее словам, на сегодня в реестр поврежденного и уничтоженного имущества, который наполняют регионы, внесли более 70 тысяч заявок, и этот процесс продолжается.

«Когда мы говорим о процедуре «єВідновлення», то это суперупрощенная процедура. Человек сообщает о повреждении. Представитель органа местного самоуправления заполняет чек-лист, что надо прийти и физически посмотреть, что повреждено. Именно по этому чек-листу по формуле рассчитывается стоимость компенсации. Здесь нет человеческого фактора. И размер этой компенсации просто падает на карточку человеку», — говорит Азархина.

Она также констатировала, что на этом этапе люди, которые до этого собственными силами уже восстановили жилье, деньги от государства не получат.

«Но мы к этому вернемся. Сейчас мы просим граждан отнестись с пониманием к этому. Собирать чеки, фиксировать информацию», — отметила заместитель министра.

«єВідновлення» — это мелкие ремонты. Это государственная поддержка для людей, которые должны восстановить жилье в рамках наших социальных обязательств как государства. Когда мы говорим о компенсации, то это вообще история о том, как Украина берет на себя определенные социальные обязательства за тот вред, который причинила другая страна. На самом деле, за это должна платить Россия. Поэтому все это должно стать большой частью по репарациям и возмещению именно от России», — добавила Азархина.

Также она добавила, что программа «єВідновлення» — это «история, полностью связанная со смартфоном».

В Харьковской области, по данным ХОВА, в результате российской агрессии поврежден 4091 многоэтажный и 8338 частных жилых домов.

Напомним, чтобы получить помощь, нужно сообщить о поврежденном имуществе в приложении «Дія». После этого следует открыть специализированный счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы. Следующий шаг — заполнить заявление на помощь в приложении «Дія», проверить и отправить в обработку.

Местные власти пришлют комиссию, которая проведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушения, внесет данные в реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму компенсации. Срок рассмотрения заявления и принятия решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи.