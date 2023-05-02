Первые выплаты на восстановление жилья на Харьковщине будут в мае: кто получит

В Харьковской области 31 громада начала наполнять реестр поврежденного и уничтоженного имущества, сообщает пресс-служба ХОВА.

Первый транш компенсаций планируется уже в мае, отметил в ходе аппаратного совещания глава ХОВА Олег Синегубов.

«Те области, те города, которые эту задачу выполнят в реестре, те эти средства получат. Те, кто нет — люди там просто-напросто компенсацию не получат. Поэтому надо работать с органами местного самоуправления, чтобы они чувствовали свою ответственность в этом процессе», — сказал Синегубов.

«У нас разрушенных и поврежденных 17 тысяч объектов, — рассказал начальник Изюмской РВА Степан Масельский. — Составлено актов на сегодняшний день 4235, что составляет 25%. Все громады получили доступ к работе в реестре поврежденного и уничтоженного имущества. На сегодняшний день 24 человека работают, внесено 556 объектов. Работаем каждый день».

Напомним, 21 апреля правительство утвердило порядок предоставления государственной помощи на текущий ремонт квартир, частных домов и комнат в общежитиях, которые были повреждены в результате агрессии РФ, подлежат восстановлению и еще не были восстановлены. Получить деньги можно будет с помощью электронной услуги «єВідновлення».