Перші виплати на відновлення житла на Харківщині будуть у травні: хто отримає

У Харківській області 31 громада почала наповнювати реєстр пошкодженого та знищеного майна, повідомляє пресслужба ХОВА.

Перший транш компенсацій планується вже у травні, зазначив у ході апаратної наради голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Ті області, ті міста, які це завдання виконають в реєстрі, ті ці кошти отримають. Ті, хто ні – люди там просто-напросто компенсацію не отримають. Тому треба працювати з органами місцевого самоврядування, щоб вони відчували свою відповідальність у цьому процесі”, – сказав Синєгубов.

«У нас зруйнованих і пошкоджених 17 тисяч об’єктів, – розповів начальник Ізюмської РВА Степан Масельський. – Складено актів на сьогодні 4235, що становить 25%. Усі громади отримали доступ до роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. На сьогодні 24 особи працюють, внесено 556 об’єктів. Працюємо щодня».

Нагадаємо, 21 квітня уряд затвердив порядок надання державної допомоги на поточний ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках, які були пошкоджені внаслідок агресії РФ, підлягають відновленню та ще не були відновлені. Отримати гроші можна буде за допомогою електронної послуги “єВідновлення”.