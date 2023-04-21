Програма виплат на відновлення житла запрацює з 10 травня. Подробиці

Уряд затвердив порядок надання державної допомоги на поточний ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках, які були пошкоджені внаслідок агресії РФ, підлягають відновленню та ще не були відновлені. Отримати гроші можна буде за допомогою електронної послуги “єВідновлення”.

Прийняте рішення дозволить розпочати тестування програми “єВідновлення”, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт Кабміну.

“Сервіс працюватиме в “Дії”. Вже з 10 травня… Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані в армію українці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю”, – зазначив Шмигаль.

Як пише Кабмін, насамперед потрібно подати інформацію про пошкоджене майно на порталі або у додатку “Дія”, через ЦНАП чи нотаріуса. Далі слід відкрити спеціалізований рахунок “єВідновлення” в одному з банків-учасників програми. Це можна зробити як у банківському додатку, так і у фізичному відділенні банку. Після цього слід подати заяву на компенсацію в “Дії”.

Суму компенсації визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень, а відомості про обстеження та суму допомоги внесуть до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Строк розгляду заяви та прийняття рішення про компенсацію не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання. Після цього громадянин, який подав заяву, отримає підтвердження та гроші на картку “єВідновлення”.

Кошти можна використовувати на закупівлю будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. При цьому витратити гроші можна буде лише на матеріали або послуги підрядників, які мають відповідні MCC- або торговельні коди. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування.

“Джерелами для компенсацій стануть як кошти державного бюджету, так і кошти міжнародних донорів та кредиторів. Очікуємо, що зможемо в найближчому майбутньому зробити основним джерелом компенсацій репарації Росії”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.