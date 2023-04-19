Конкурс з відновлення Північної Салтівки: за найкращу ідею дадуть 10 тис дол.

Архітекторам та студентам пропонують взяти участь у відновленні Північної Салтівки у Харкові.

Заявку на участь в архітектурному конкурсі «Rebuild Ukraine» можна подати до 16 червня. Про це повідомили в Міністерстві освіти й науки України. Завдяки конкурсу хочуть віднайти інноваційні рішення щодо заміни зруйнованих житлових будинків у мікрорайоні Північна Салтівка.

У межах конкурсу планують спроєктувати 200 нових житлових квартир різної площі, розповіли у міністерстві.

Учасники можуть обрати між проєктуванням нового будинку або ущільненням наявної забудови додатковими квартирами.

«Існують різні техніки та методи, які можуть бути використані для перепланування, зокрема повне знесення та будівництво нового будинку, перебудову, надбудову та заміну пошкоджених частин будівлі або комбінацію цих методів», – зазначили в міністерстві.

За найкращий проєкт пропонують 10 тисяч доларів.

З детальною інформацією та вимогами до заявки на участь у конкурсі можна ознайомитися за посиланням.