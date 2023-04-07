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До одного з будинків на Салтівці, де зафіксували 9 «прильотів», повернули газ

Суспільство 13:13   07.04.2023
Вікторія Яковенко
До одного з будинків на Салтівці, де зафіксували 9 «прильотів», повернули газ Фото: Харківська міська рада

У Харкові відновили газопостачання 100 сім’ям у будинку на Північній Салтівці, який постраждав від обстрілів РФ.

Як повідомили в Харківській міській раді, будинок, куди повернули енергоносій, пережив 9 «прильотів» ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів та пожеж були пошкоджені квартири, під’їзди та комунікації. Для запобігання нещасним випадкам фахівці припинили газопостачання будинку в перший тиждень активних бойових дій.

«Понад рік будинок просто стояв, адже мешканці поїхали, комунікації не працювали. Зараз по всьому мікрорайону поступово повертаються люди, і наші фахівці за зверненнями клієнтів індивідуально в кожному будинку перевіряють газове обладнання та відновлюють газопостачання», – додали в мерії.

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Фото: Харківська міська рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновили газопостачання 100 сім’ям у будинку на Північній Салтівці, який постраждав від обстрілів РФ.".