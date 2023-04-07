В один из домов на Салтовке, где зафиксировали 9 «прилетов», вернули газ
Фото: Харьковский городской совет
В Харькове восстановили газоснабжение 100 семьям в доме на Северной Салтовке, пострадавшем от обстрелов РФ.
Как сообщили в Харьковском городском совете, дом, куда вернули энергоноситель, пережил 9 «прилетов» вражеских снарядов. В результате обстрелов и пожаров были повреждены квартиры, подъезды и коммуникации. Для избежания несчастных случаев специалисты прекратили газоснабжение дома в первую неделю активных боевых действий.
«Более года дом просто стоял, ведь жители уехали, коммуникации не работали. Сейчас по всему микрорайону постепенно возвращаются люди, и наши специалисты по обращениям клиентов индивидуально в каждом доме проверяют газовое оборудование и восстанавливают газоснабжение», – добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстановили газоснабжение 100 семьям в доме на Северной Салтовке, пострадавшем от обстрелов РФ.".