В один из домов на Салтовке, где зафиксировали 9 «прилетов», вернули газ

В Харькове восстановили газоснабжение 100 семьям в доме на Северной Салтовке, пострадавшем от обстрелов РФ.

Как сообщили в Харьковском городском совете, дом, куда вернули энергоноситель, пережил 9 «прилетов» вражеских снарядов. В результате обстрелов и пожаров были повреждены квартиры, подъезды и коммуникации. Для избежания несчастных случаев специалисты прекратили газоснабжение дома в первую неделю активных боевых действий.

«Более года дом просто стоял, ведь жители уехали, коммуникации не работали. Сейчас по всему микрорайону постепенно возвращаются люди, и наши специалисты по обращениям клиентов индивидуально в каждом доме проверяют газовое оборудование и восстанавливают газоснабжение», – добавили в мэрии.