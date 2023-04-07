Терехов: об отключении тепла, ситуации со светом и новых маршрутах транспорта

Отопительный сезон завершился в Харькове 6 апреля, и вскоре тепловики начнут ремонтировать объекты, готовя их к следующим холодам. Ситуация с электроснабжением в городе стабильная. В то же время ведется работа над введением новых транспортных маршрутов по просьбам людей, которые возвращаются в Харьков.

Обо всем этом в эфире телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, пройти отопительный сезон 2022/23 в частности помогли проведенные ранее капитальные ремонты теплотрасс.

«Это был очень, очень, очень тяжелый отопительный сезон, потому что восемь раз мы перезапускали всю систему отопления. Такого еще не было никогда. Это беспрецедентный случай в Украине. Уже начали готовиться к новому отопительному сезону. Мы будем проводить капитальные ремонты теплосетей, восстанавливать котлы и ТЭЦ, которые были разбиты агрессором. Работа продолжается», — отметил Терехов.

Также он рассказал, что сейчас очень много внимания уделяется тому, чтобы правильно выстроить логистику транспорта.

«Люди возвращаются в Харьков и просят нас, чтобы появлялись новые маршруты в городе. Мы провели опрос в городском транспорте с целью выявления пассажиропотоков. Мы провели такой опрос, чтобы добавить новые маршруты, которые хотят сейчас видеть от нас горожане», — сказал Терехов.

Кроме этого, напомнил мэр, накануне в центре города было плановое отключение света, и после проведения необходимых работ электроснабжение восстановили.

«Сейчас ситуация с электроснабжением стабильная. Нет графиков отключений. Кроме этого, в вечернее время мы включили уличное освещение. Более тысячи улиц у нас освещается, и эту географию мы будем расширять», — добавил Терехов.