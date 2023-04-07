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Работаем над защитой критической инфраструктуры от ракетных ударов — Терехов

Общество 12:08   07.04.2023
Елена Нагорная
Работаем над защитой критической инфраструктуры от ракетных ударов — Терехов

В Харькове ведется работа по повышению безопасности и защиты критической инфраструктуры города на случай дальнейших ракетных атак врага, сообщил в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Наш враг разбил и целенаправленно продолжает обстреливать нашу критическую инфраструктуру. Это касается и электросетей, и теплоснабжения, и водоснабжения. Поэтому очень много таких уроков, которые мы вынесли из этой зимы. Сейчас мы работаем, чтобы повысить безопасность и защиту наших трансформаторов, водопроводов и теплосетей, котельных и ТЭЦ. Это очень трудно, потому что есть определенные проектные решения и определенные проектные трудности. Поэтому мы работаем вместе со строителями, тепловиками, водяниками, энергетиками, чтобы защитить все, что может быть атаковано российскими войсками», — отметил Терехов.

Напомним, в Харьковской области 9 марта было зафиксировано 15 ударов ракетами С-300. Из них 11 — по Харькову. Были повреждены объекты инфраструктуры, ТЭЦ, трансформаторные подстанции и жилые дома. Харьков полностью остался без света, отопления и воды.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 12:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ведется работа по повышению безопасности и защиты критической инфраструктуры города на случай дальнейших ракетных атак врага, сообщил в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".