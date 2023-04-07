Працюємо над захистом критичної інфраструктури від ракетних ударів – Терехов

У Харкові ведеться робота з підвищення безпеки та захисту критичної інфраструктури міста на випадок подальших ракетних атак ворога, повідомив в етері телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

“Наш ворог розтрощив і цілеспрямовано продовжує обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. Це стосується і електромереж, і теплопостачання, і водопостачання. Тому дуже багато таких уроків, які ми винесли з цієї зими. Зараз ми працюємо, щоб підвищити безпеку і захист наших трансформаторів, водогонів і тепломереж, котелень та ТЕЦ. Це дуже важко, бо є певні проєктне рішення і певні проєктні труднощі. Тому ми працюємо разом з будівельниками, тепловиками, водяниками, енергетиками, щоб захистити все, що може бути атаковане російськими військами”, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, у Харківській області 9 березня було зафіксовано 15 ударів ракетами С-300. З них 11 – по Харкову. Було пошкоджено об’єкти інфраструктури, ТЕЦ, трансформаторні підстанції та житлові будинки. Харків повністю залишився без світла, опалення та води.