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По Харкову били С-300. Синєгубов повідомив, куди “прилетіло”

Події 09:13   09.03.2023
Оксана Горун
По Харкову били С-300. Синєгубов повідомив, куди “прилетіло”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про відомі наразі наслідки нічної ракетної атаки. Наслідки ракетних ударів ще продовжують ліквідовувати.

Цієї ночі ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, в м. Харків пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір’я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за його інформацією, одна з ракет влучила в болото у Пісочині, а інша – у селищі Слобожанське Чугуївського району пошкодила теплиці овочевої фабрики.

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    • “Продовжуються роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби”, – зазначив начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 09:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про відомі наразі наслідки нічної ракетної атаки. Наслідки ракетних ударів ще продовжують ліквідовувати".