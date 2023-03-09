По Харькову били С-300. Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об известных на данный момент последствиях ночной ракетной атаки. Последствия ракетных ударов еще ликвидируют.
«Этой ночью враг нанес массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Предварительно зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры. В пгт Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.
Также, по его информации, одна из ракет попала в болото в Песочине, а другая — в поселке Слобожанское Чугуевского района повредила теплицы овощной фабрики.
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«Продолжаются работы по ликвидации последствий попаданий. На месте работают все экстренные службы», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об известных на данный момент последствиях ночной ракетной атаки. Последствия ракетных ударов еще ликвидируют".