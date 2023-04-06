В центре Харькова временно отключили свет

Днем 6 апреля на несколько часов в центральной части города пропал свет.

Электроснабжение исчезло, из-за капитального ремонта оборудования, — сообщил пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

«Сейчас уже будут запитывать», — пообещали в Облэнерго по состоянию на 13:03.