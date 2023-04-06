В центре Харькова временно отключили свет
Днем 6 апреля на несколько часов в центральной части города пропал свет.
Электроснабжение исчезло, из-за капитального ремонта оборудования, — сообщил пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
«Сейчас уже будут запитывать», — пообещали в Облэнерго по состоянию на 13:03.
Читайте также: Работать приходилось под канонаду: энергетики запитали 5 сел в Изюмском районе
Новости по теме:
Вы читали новость: «В центре Харькова временно отключили свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 апреля на несколько часов в центральной части города пропал свет.".