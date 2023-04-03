Работать приходилось под канонаду: энергетики запитали 5 сел в Изюмском районе

Энергетики возобновили электроснабжение в населенных пунктах Андреевка, Дружелюбовка, Макеевка, Ольговка и Червоный став Боровской поселковой громады в Харьковской области.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Саперы на поврежденных участках воздушных линий произвели разминирование, а энергетики заменили провод, изоляторы, опоры и побитые обломками от взрывов трансформаторы.

«Электричеством обеспечили как население, так и объекты водо- и газоснабжения, здания школ и детских садов. Работать приходилось под канонаду постоянных артиллерийских и минометных обстрелов, потому что расстояние от места работ до линии фронта составляет от силы пять километров», – рассказал начальник Боровского района электрических сетей Анатолий Мокеев.

Сейчас почти вся Боровская поселковая громада заживлена, добавили в «Харьковоблэнерго». Из 38 населенных пунктов обесточенными остаются четыре, они находятся непосредственно в зоне боевых действий.