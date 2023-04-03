Работать приходилось под канонаду: энергетики запитали 5 сел в Изюмском районе
Энергетики возобновили электроснабжение в населенных пунктах Андреевка, Дружелюбовка, Макеевка, Ольговка и Червоный став Боровской поселковой громады в Харьковской области.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Саперы на поврежденных участках воздушных линий произвели разминирование, а энергетики заменили провод, изоляторы, опоры и побитые обломками от взрывов трансформаторы.
«Электричеством обеспечили как население, так и объекты водо- и газоснабжения, здания школ и детских садов. Работать приходилось под канонаду постоянных артиллерийских и минометных обстрелов, потому что расстояние от места работ до линии фронта составляет от силы пять километров», – рассказал начальник Боровского района электрических сетей Анатолий Мокеев.
Сейчас почти вся Боровская поселковая громада заживлена, добавили в «Харьковоблэнерго». Из 38 населенных пунктов обесточенными остаются четыре, они находятся непосредственно в зоне боевых действий.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 16:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в населенных пунктах Андреевка, Дружелюбовка, Макеевка, Ольговка и Червоный став Боровской поселковой громады в Харьковской области.".