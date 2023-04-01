В селах под Харьковом вряд свет ли восстановят до конца весны — глава громады

В селах Прудянского, Токаревского и Проходовского округов Дергачевской громады (на севере от Харькова) о восстановлении коммуникаций говорить рано, считает глава громады Вячеслав Задоренко.

«Дергачевский РЭС продолжает восстанавливать электросети в Слатино и Русской Лозовой. В поселке Слатино к свету подключено более 3700 абонентов из 4300 (86%), в селе Русская Лозовая – 600 абонентов из 2900 (20%). В населенных пунктах Прудянского, Токаревского, Проходовского округов из-за заминирования территорий и ограниченных возможностей саперов ГСЧС о восстановлении коммуникаций говорить рано. Вряд ли это произойдет к концу весны», — заявил в отчете 1 апреля глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Накануне начальник ХОВА Олег Синегубов вселял надежду в жителей Харьковщины, которые все еще сидят без света.

«Скоро на всех деоккупированных территориях будет электроэнергия», — пообещал он 31 марта.

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По словам Синегубова, на Харьковщину для разминирования территорий прибыли специалисты ГСЧС практически со всей Украины. А темпы работ существенно ускорились.