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К разминированию Харьковщины подключились ГСЧСники со всей страны — Синегубов

Общество 18:12   31.03.2023
Оксана Горун
К разминированию Харьковщины подключились ГСЧСники со всей страны — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас количество сводных отрядов, которые занимаются разминированием в Харьковской области, существенно увеличилось.

«У нас увеличилось количество сводных отрядов. Фактически, подразделения ГСЧС со всей страны сейчас присоединились к процессу разминирования территории Харьковской области. Прежде всего – это наши деоккупированные территории. Сейчас мы проходим каждый день фактически десятки километров», — заявил Синегубов.

Первоочередная задача, которую решают пиротехники — обеспечить доступ ремонтникам к линиям электропередач. Синегубов заявил, что скоро электроснабжение будет уже на всех деоккупированных территориях.

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    • «Так, сегодня питание вернут в дома более 200 потребителей в с. Граково», — привел пример начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 18:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас количество сводных отрядов, которые занимаются разминированием в Харьковской области, существенно увеличилось".