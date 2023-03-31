К разминированию Харьковщины подключились ГСЧСники со всей страны — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас количество сводных отрядов, которые занимаются разминированием в Харьковской области, существенно увеличилось.

«У нас увеличилось количество сводных отрядов. Фактически, подразделения ГСЧС со всей страны сейчас присоединились к процессу разминирования территории Харьковской области. Прежде всего – это наши деоккупированные территории. Сейчас мы проходим каждый день фактически десятки километров», — заявил Синегубов.

Первоочередная задача, которую решают пиротехники — обеспечить доступ ремонтникам к линиям электропередач. Синегубов заявил, что скоро электроснабжение будет уже на всех деоккупированных территориях.

«Так, сегодня питание вернут в дома более 200 потребителей в с. Граково», — привел пример начальник ХОВА.