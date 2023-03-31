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До розмінування Харківщини підключилися ДСНСники з усієї країни – Синєгубов

Суспільство 18:12   31.03.2023
Оксана Горун
До розмінування Харківщини підключилися ДСНСники з усієї країни – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі кількість зведених загонів, які займаються розмінуванням у Харківській області, суттєво збільшилась.

“У нас збільшилася кількість зведених загонів. Фактично підрозділи ДСНС з усієї країни зараз долучилися до процесу розмінування території Харківської області. Насамперед – це наші деокуповані території. Зараз ми проходимо щодня фактично десятки кілометрів”, – заявив Синєгубов .

Першочергове завдання, яке вирішують піротехніки – забезпечити доступ ремонтникам до ліній електропередач. Синєгубов повідомив, що скоро електропостачання буде вже на всіх деокупованих територіях.

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    • “Так, сьогодні живлення повернуть до будинків понад 200 споживачів у с. Гракове”, – навів приклад начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 18:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі кількість зведених загонів, які займаються розмінуванням у Харківській області, суттєво збільшилась".