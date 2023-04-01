У селах під Харковом навряд чи світ відновлять до кінця весни – голова громади
У селах Прудянського, Токарівського та Проходівського округів Дергачівської громади (на півночі від Харкова) про відновлення комунікацій говорити зарано, вважає голова громади Вячеслав Задоренко.
“Дергачівський РЕМ продовжує відновлювати електромережі у Слатиному та Руській Лозовій. У селищі Слатине до світла підключено понад 3700 абонентів з 4300 (86%), у селі Руська Лозова – 600 абонентів з 2900 (20%). У населених пунктах Прудянського, Токарівського, Проходівського округів через замінування територій та обмежені спроможності саперів ДСНС про відновлення комунікацій говорити зарано. Навряд чи це відбудеться до кінця весни”, — заявив у звіті 1 квітня голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
Напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов вселяв надію у мешканців Харківщини, які досі сидять без світла.
“Незабаром на всіх деокупованих територіях буде електроенергія”, – пообіцяв він 31 березня.
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За словами Синєгубова, до Харківщини для розмінування територій прибули фахівці ДСНС практично з усієї України. А темпи робіт суттєво прискорилися.
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Ви читали новину: «У селах під Харковом навряд чи світ відновлять до кінця весни – голова громади»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах Прудянського, Токарівського та Проходівського округів Дергачівської громади (на півночі від Харкова) про відновлення комунікацій говорити зарано, вважає голова громади Вячеслав Задоренко".