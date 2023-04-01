У селах під Харковом навряд чи світ відновлять до кінця весни – голова громади

У селах Прудянського, Токарівського та Проходівського округів Дергачівської громади (на півночі від Харкова) про відновлення комунікацій говорити зарано, вважає голова громади Вячеслав Задоренко.

“Дергачівський РЕМ продовжує відновлювати електромережі у Слатиному та Руській Лозовій. У селищі Слатине до світла підключено понад 3700 абонентів з 4300 (86%), у селі Руська Лозова – 600 абонентів з 2900 (20%). У населених пунктах Прудянського, Токарівського, Проходівського округів через замінування територій та обмежені спроможності саперів ДСНС про відновлення комунікацій говорити зарано. Навряд чи це відбудеться до кінця весни”, — заявив у звіті 1 квітня голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов вселяв надію у мешканців Харківщини, які досі сидять без світла.

“Незабаром на всіх деокупованих територіях буде електроенергія”, – пообіцяв він 31 березня.

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За словами Синєгубова, до Харківщини для розмінування територій прибули фахівці ДСНС практично з усієї України. А темпи робіт суттєво прискорилися.