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Працювати доводилось під канонаду: енергетики заживили 5 сіл на Ізюмщині

Суспільство 16:36   03.04.2023
Вікторія Яковенко
Працювати доводилось під канонаду: енергетики заживили 5 сіл на Ізюмщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновили електропостачання в населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади на Харківщині.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Сапери на пошкоджених ділянках повітряних ліній провели розмінування, а енергетики замінили провід, ізолятори, опори та побиті уламками від вибухів трансформатори.

«Електрикою забезпечили як населення, так й об’єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків. Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту складає від сили п’ять кілометрів», – розповів начальник Борівського району електричних мереж Анатолій Мокєєв.

Наразі майже вся Борівська селищна громада заживлена, додали в «Харківобленерго». З 38 населених пунктів знеструмленими залишаються чотири, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій.

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Фото: АТ “Харківобленерго”
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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 16:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання в населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади на Харківщині.".