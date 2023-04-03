Працювати доводилось під канонаду: енергетики заживили 5 сіл на Ізюмщині

Енергетики відновили електропостачання в населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади на Харківщині.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Сапери на пошкоджених ділянках повітряних ліній провели розмінування, а енергетики замінили провід, ізолятори, опори та побиті уламками від вибухів трансформатори.

«Електрикою забезпечили як населення, так й об’єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків. Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту складає від сили п’ять кілометрів», – розповів начальник Борівського району електричних мереж Анатолій Мокєєв.

Наразі майже вся Борівська селищна громада заживлена, додали в «Харківобленерго». З 38 населених пунктів знеструмленими залишаються чотири, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій.