У центрі Харкова тимчасово відключили світло

Вдень 6 квітня на кілька годин у центральній частині міста зникло світло.

Електропостачання зникло через капітальний ремонт обладнання, — повідомив речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.

«Зараз вже будуть заживлювати», – пообіцяли в Обленерго станом на 13:03.