У центрі Харкова тимчасово відключили світло
Вдень 6 квітня на кілька годин у центральній частині міста зникло світло.
Електропостачання зникло через капітальний ремонт обладнання, — повідомив речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.
«Зараз вже будуть заживлювати», – пообіцяли в Обленерго станом на 13:03.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 6 квітня на кілька годин у центральній частині міста зникло світло.".