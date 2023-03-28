В мэрии объяснили, зачем харьковчан опрашивают в общественном транспорте
В Харькове сотрудники депо проводят опросы пассажиров, чтобы усовершенствовать маршрутную сеть и оптимизировать структуру подвижного состава. О возвращении оплаты за проезд речь не идет.
Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Иван Кузнецов.
По его словам, пассажиров спрашивают, как часто они пользуются трамваями, троллейбусами и автобусами, имеют ли льготную категорию.
Это, продолжил Кузнецов, поможет установить, граждане какой льготной категории больше всего пользуются транспортом, сколько ездит внутренне перемещенных лиц, где нужно открыть новый маршрут.
Анкетирование проводится только с целью совершенствования транспортной системы, подчеркнул чиновник.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сотрудники депо проводят опросы пассажиров, чтобы усовершенствовать маршрутную сеть и оптимизировать структуру подвижного состава. О возвращении оплаты за проезд речь не идет.".