В мэрии объяснили, зачем харьковчан опрашивают в общественном транспорте

В Харькове сотрудники депо проводят опросы пассажиров, чтобы усовершенствовать маршрутную сеть и оптимизировать структуру подвижного состава. О возвращении оплаты за проезд речь не идет.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Иван Кузнецов.

По его словам, пассажиров спрашивают, как часто они пользуются трамваями, троллейбусами и автобусами, имеют ли льготную категорию.

Это, продолжил Кузнецов, поможет установить, граждане какой льготной категории больше всего пользуются транспортом, сколько ездит внутренне перемещенных лиц, где нужно открыть новый маршрут.

Анкетирование проводится только с целью совершенствования транспортной системы, подчеркнул чиновник.