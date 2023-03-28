У мерії пояснили, навіщо харків’ян опитують у громадському транспорті
У Харкові співробітники депо проводять опитування пасажирів, щоб удосконалити маршрутну мережу та оптимізувати структуру рухомого складу. Про повернення оплати за проїзд не йдеться.
Про це повідомив директор департаменту інфраструктури Харківської міськради Іван Кузнєцов.
За його словами, пасажирів питають, як часто вони користуються трамваями, тролейбусами та автобусами, чи мають пільгову категорію.
Це, продовжив Кузнєцов, допоможе встановити, громадяни якої пільгової категорії найбільше користуються транспортом, скільки їздить внутрішньо переміщених осіб, де потрібно відкрити новий маршрут
Анкетування проводиться лише з метою вдосконалення транспортної системи, наголосив посадовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 19:41;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові співробітники депо проводять опитування пасажирів, щоб удосконалити маршрутну мережу та оптимізувати структуру рухомого складу. Про повернення оплати за проїзд не йдеться.".