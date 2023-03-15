Графіки руху автобусів, тролейбусів і трамваїв у Харкові. Дані мерії
Станом на вечір 15 березня у Харкові повністю відновлений рух тролейбусів, продовжують курсувати автобуси, а відзавтра, 16 березня, на маршрути виїдуть трамваї.
Розклад роботи наземного пасажирського транспорту опублікувала пресслужба Харківської міськради.
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Запуск тролейбусів увечері 15 березня анонсував мер Ігор Терехов. Трамваї, за його словами, відновлять рух завтра, 16 березня. Проте подробиці — о котрій годині та чи на всіх маршрутах — міський голова не уточнив.
Раніше в «Харківобленерго» повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на вечір 15 березня у Харкові повністю відновлений рух тролейбусів, продовжують курсувати автобуси, а відзавтра, 16 березня, на маршрути виїдуть трамваї.".