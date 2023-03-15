Графіки руху автобусів, тролейбусів і трамваїв у Харкові. Дані мерії

Станом на вечір 15 березня у Харкові повністю відновлений рух тролейбусів, продовжують курсувати автобуси, а відзавтра, 16 березня, на маршрути виїдуть трамваї.

Розклад роботи наземного пасажирського транспорту опублікувала пресслужба Харківської міськради.

Запуск тролейбусів увечері 15 березня анонсував мер Ігор Терехов. Трамваї, за його словами, відновлять рух завтра, 16 березня. Проте подробиці — о котрій годині та чи на всіх маршрутах — міський голова не уточнив.

Раніше в «Харківобленерго» повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.