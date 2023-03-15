У Харкові полагодили обладнання, яке дозволить запустити електротранспорт
У Харківобленерго повідомили, що полагодили обладнання та стабілізували напругу в мережі.
“У результаті проведених заходів з ремонту енергетичного обладнання після ракетного обстрілу 9 березня, а також стабілізації напруги в розподільчих мережах м. Харкова створені технічні можливості для подачі електроенергії КП “Міськелектротранспорт” та відновлення руху трамваїв і тролейбусів” – повідомив прессекретар “Харківобленерго” Володимир Скічко.
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Раніше мер Харкова Ігор Терехов припускав, що запустити електротранспорт вдасться вранці 15 березня. Проте вранці в мерії повідомили: трамваї та тролейбуси в місті, як і раніше, не ходять. Після ракетної атаки 9 березня Харків був знеструмлений майже на дві доби (електрику на об’єкти критичної інфраструктури подали раніше). Метро в місті запустили в неділю, 12 березня. І підземка цього дня працювала із зупинками – потяги стояли приблизно дві години.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 15:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківобленерго повідомили, що полагодили обладнання та стабілізували напругу в мережі".