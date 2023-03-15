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В Харькове починили оборудование, которое позволит запустить электротранспорт

Общество 15:50   15.03.2023
Оксана Горун
В Харькове починили оборудование, которое позволит запустить электротранспорт

В Харьковоблэнерго сообщили, что починили оборудование и стпбилизировали напряжение в сети.

«В результате проведенных мероприятий по ремонту энергетического оборудования после ракетных обстрелов 9 марта, а также стабилизации напряжения в распределительных сетях г. Харькова созданы технические возможности для подачи электроэнергии КП «Горэлектротранс» и возобновление движения трамваев и троллейбусов», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предполагал, что запустить электротранспорт удастся 15 марта. Однако утром в мэрии сообщили: трамваи и троллейбусы в городе по-прежнему не ходят. После ракетной атаки 9 марта Харьков был обесточен почти на двое суток (электричество на объекты критической инфраструктуры подали раньше). Метро в городе запустили в воскресенье, 12 марта. И подземка в этот день работала с остановками — поезда стояли примерно два часа. С понедельника подземка работает практически без перебоев.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 15:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго сообщили, что починили оборудование и стпбилизировали напряжение в сети".