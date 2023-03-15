В Харькове починили оборудование, которое позволит запустить электротранспорт

В Харьковоблэнерго сообщили, что починили оборудование и стпбилизировали напряжение в сети.

«В результате проведенных мероприятий по ремонту энергетического оборудования после ракетных обстрелов 9 марта, а также стабилизации напряжения в распределительных сетях г. Харькова созданы технические возможности для подачи электроэнергии КП «Горэлектротранс» и возобновление движения трамваев и троллейбусов», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предполагал, что запустить электротранспорт удастся 15 марта. Однако утром в мэрии сообщили: трамваи и троллейбусы в городе по-прежнему не ходят. После ракетной атаки 9 марта Харьков был обесточен почти на двое суток (электричество на объекты критической инфраструктуры подали раньше). Метро в городе запустили в воскресенье, 12 марта. И подземка в этот день работала с остановками — поезда стояли примерно два часа. С понедельника подземка работает практически без перебоев.