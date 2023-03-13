Live
  • Понедельник 13.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Трамваи и троллейбусы могут запустить в Харькове в среду — Терехов

Общество 17:27   13.03.2023
Елена Нагорная
Трамваи и троллейбусы могут запустить в Харькове в среду — Терехов

В Харькове работа наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — может быть восстановлена в среду, 15 марта. Об этом сообщил журналистам мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Терехов напомнил, что метро уже второй день, как перевозит пассажиров.

«К сожалению, есть серьезные повреждения трансформаторных подстанций и перебои с напряжением. Поэтому сегодня мы были вынуждены на время остановить одну линию метрополитена, но сейчас метро снова полностью работает. Если все будет хорошо, то, по нашим приблизительным оценкам, уже в среду утром троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты города», — отметил мэр.

Увеличение интервалов движения поездов в метро Терехов объяснил пробелами в энергобалансе.

Читайте также: Движение поездов на линии метро в Харькове восстановили, но с условием

«Интервалы движения поездов увеличены, поскольку баланс в энергосистеме не позволяет нам сделать иначе. Ведь, кроме метро, нам нужно также обеспечить работу объектов критической инфраструктуры», — сказал городской голова.

Читайте также: В воскресенье в Харькове запустили только метро. Вводится новая схема автобусов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:02
Женщина переехала из Луганска в Чугуев и в соцсети мечтала о Путине (видео)
16:49
С признаками наркотического опьянения: по Харькову ездил нарушитель
16:31
На освобожденной Купянщине почти полгода прятался оккупант — его задержали
15:53
Восстановление разрушенной пятиэтажки в Харькове – на финишной прямой (фото)
15:08
«Все источники теплоснабжения в работе»: тепловики о ситуации в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трамваи и троллейбусы могут запустить в Харькове в среду — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 17:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работа наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — может быть восстановлена в среду, 15 марта.".