Трамваи и троллейбусы могут запустить в Харькове в среду — Терехов
В Харькове работа наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — может быть восстановлена в среду, 15 марта. Об этом сообщил журналистам мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.
Терехов напомнил, что метро уже второй день, как перевозит пассажиров.
«К сожалению, есть серьезные повреждения трансформаторных подстанций и перебои с напряжением. Поэтому сегодня мы были вынуждены на время остановить одну линию метрополитена, но сейчас метро снова полностью работает. Если все будет хорошо, то, по нашим приблизительным оценкам, уже в среду утром троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты города», — отметил мэр.
Увеличение интервалов движения поездов в метро Терехов объяснил пробелами в энергобалансе.
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«Интервалы движения поездов увеличены, поскольку баланс в энергосистеме не позволяет нам сделать иначе. Ведь, кроме метро, нам нужно также обеспечить работу объектов критической инфраструктуры», — сказал городской голова.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работа наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — может быть восстановлена в среду, 15 марта.".