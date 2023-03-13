Трамваи и троллейбусы могут запустить в Харькове в среду — Терехов

В Харькове работа наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — может быть восстановлена в среду, 15 марта. Об этом сообщил журналистам мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Терехов напомнил, что метро уже второй день, как перевозит пассажиров.

«К сожалению, есть серьезные повреждения трансформаторных подстанций и перебои с напряжением. Поэтому сегодня мы были вынуждены на время остановить одну линию метрополитена, но сейчас метро снова полностью работает. Если все будет хорошо, то, по нашим приблизительным оценкам, уже в среду утром троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты города», — отметил мэр.

Увеличение интервалов движения поездов в метро Терехов объяснил пробелами в энергобалансе.

«Интервалы движения поездов увеличены, поскольку баланс в энергосистеме не позволяет нам сделать иначе. Ведь, кроме метро, нам нужно также обеспечить работу объектов критической инфраструктуры», — сказал городской голова.