Движение поездов на линии метро в Харькове восстановили, но с условием

Холодногорско-заводская линия метро вновь работает, однако интервалы в движении поездов увеличили.

«Движение поездов по Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена – восстановлено. По техническим причинам движение поездов будет временно выполняться с увеличенными интервалами», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Поезда на самой длинной ветке Харьковского метрополитена остановились в 9:54 утра.