Движение поездов на линии метро в Харькове восстановили, но с условием
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Холодногорско-заводская линия метро вновь работает, однако интервалы в движении поездов увеличили.
«Движение поездов по Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена – восстановлено. По техническим причинам движение поездов будет временно выполняться с увеличенными интервалами», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Поезда на самой длинной ветке Харьковского метрополитена остановились в 9:54 утра.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодногорско-заводская линия метро вновь работает, однако интервалы в движении поездов увеличили".