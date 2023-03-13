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Движение поездов на линии метро в Харькове восстановили, но с условием

Общество 10:26   13.03.2023
Оксана Горун
Движение поездов на линии метро в Харькове восстановили, но с условием Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Холодногорско-заводская линия метро вновь работает, однако интервалы в движении поездов увеличили.

«Движение поездов по Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена – восстановлено. По техническим причинам движение поездов будет временно выполняться с увеличенными интервалами», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Поезда на самой длинной ветке Харьковского метрополитена остановились в 9:54 утра.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодногорско-заводская линия метро вновь работает, однако интервалы в движении поездов увеличили".