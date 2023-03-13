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Рух поїздів на лінії метро в Харкові відновили, але з умовою

Суспільство 10:26   13.03.2023
Оксана Горун
Рух поїздів на лінії метро в Харкові відновили, але з умовою

Холодногірсько-заводська лінія метро знову працює, проте інтервали у русі поїздів збільшили.

“Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену – відновлено. З технічних причин рух поїздів тимчасово виконуватиметься зі збільшеними інтервалами”, — повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Потяги на найдовшій гілці Харківського метрополітену зупинилися о 9:54 ранку.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодногірсько-заводська лінія метро знову працює, проте інтервали у русі поїздів збільшили".