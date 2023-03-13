Рух поїздів на лінії метро в Харкові відновили, але з умовою
Холодногірсько-заводська лінія метро знову працює, проте інтервали у русі поїздів збільшили.
“Рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену – відновлено. З технічних причин рух поїздів тимчасово виконуватиметься зі збільшеними інтервалами”, — повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Потяги на найдовшій гілці Харківського метрополітену зупинилися о 9:54 ранку.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодногірсько-заводська лінія метро знову працює, проте інтервали у русі поїздів збільшили".