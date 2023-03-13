У Харкові знову зупинилося метро – потяги стоять на найдовшій лінії (оновлено)

Про зупинку руху на Холодногірсько-заводській лінії метро повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

“З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену. Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і вибачаємося за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба комунального підприємства о 9:54 13 березня.

О 10:22 метрополітен відновив роботу. Але потяги прямують із більшими інтервалами.

Метро в Харкові відновило роботу в неділю, 12 березня, після тридобового простою через знеструмлення. Проте вже за кілька годин після старту поїзда знову зупинилися. Причиною стала недостатня напруга в електромережі. Рух відновили за дві години.