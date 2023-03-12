Рух всіма лініями метро в Харкові відновили

Метро працює у повноцінному режимі.

“Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 12:40 12 березня.

Метро не працювало близько двох годин – з 10:15. До цього вранці його рух відновили після триденної перерви, спричиненої російською ракетною атакою 9 березня.

Перед повідомленням метрополітену про відновлення руху в “Харківобленерго” пообіцяли, що напруга в електромережі в Харкові стабілізується протягом найближчих кількох годин.