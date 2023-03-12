Рух всіма лініями метро в Харкові відновили
Метро працює у повноцінному режимі.
“Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 12:40 12 березня.
Метро не працювало близько двох годин – з 10:15. До цього вранці його рух відновили після триденної перерви, спричиненої російською ракетною атакою 9 березня.
Перед повідомленням метрополітену про відновлення руху в “Харківобленерго” пообіцяли, що напруга в електромережі в Харкові стабілізується протягом найближчих кількох годин.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Рух всіма лініями метро в Харкові відновили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 12:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро працює у повноцінному режимі".