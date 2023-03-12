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Рух всіма лініями метро в Харкові відновили

Суспільство 12:44   12.03.2023
Оксана Горун
Рух всіма лініями метро в Харкові відновили

Метро працює у повноцінному режимі.

“Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 12:40 12 березня.

Метро не працювало близько двох годин – з 10:15. До цього вранці його рух відновили після триденної перерви, спричиненої російською ракетною атакою 9 березня.

Перед повідомленням метрополітену про відновлення руху в “Харківобленерго” пообіцяли, що напруга в електромережі в Харкові стабілізується протягом найближчих кількох годин.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 12:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро працює у повноцінному режимі".