Движение по всем линиям метро в Харькове восстановили
Метро работает в полноценном режиме.
«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 12:40 12 марта.
Метро не работало около двух часов — с 10:15. До этого утром его движение восстановили после трехдневного перерыва, вызванного российской ракетной атакой 9 марта.
Перед сообщением метрополитена о возобновлении движения в «Харьковоблэнерго» пообещали, что напряжение в электросети в Харькове стабилизируется в течение ближайших нескольких часов.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 12:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро работает в полноценном режиме".