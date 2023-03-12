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Движение по всем линиям метро в Харькове восстановили

Общество 12:44   12.03.2023
Оксана Горун
Движение по всем линиям метро в Харькове восстановили

Метро работает в полноценном режиме.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 12:40 12 марта.

Метро не работало около двух часов — с 10:15. До этого утром его движение восстановили после трехдневного перерыва, вызванного российской ракетной атакой 9 марта.

Перед сообщением метрополитена о возобновлении движения в «Харьковоблэнерго» пообещали, что напряжение в электросети в Харькове стабилизируется в течение ближайших нескольких часов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 12:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро работает в полноценном режиме".