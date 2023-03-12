Метро в Харькове остановилось
Движение поездов в метро приостановили через несколько часов после запуска.
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 10:15 12 марта.
В соцсетях пассажиры пишут, что на станциях объявили о приостановке по техническим причинам.
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Ранее в метрополитене решили увеличить интервалы движения. Метро в Харькове возобновило работу в воскресенье, 12 марта, после трехсуточного простоя из-за обесточивания. Маршруты автотранспорта в связи с запуском метро изменили.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро приостановили через несколько часов после запуска".