Метро в Харькове работает, но интервалы увеличили
В харьковском метро поезда ходят с большими интервалами, чем обычно. Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации.
«По техническим причинам временно увеличены интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» — сообщила утром 12 марта пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
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Напомним, метрополитен в Харькове возобновил работу в воскресенье, 12 марта, после трехсуточного простоя из-за обесточивания. Поезда перестали ходить после масштабной ракетной атаки РФ 9 марта, тогда Харьков остался без электричества практически на двое суток. Трамваи и троллейбусы не ходят до сих пор. Их заменяют автобусы. Маршруты автотранспорта в связи с запуском метро изменили.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском метро поезда ходят с большими интервалами, чем обычно. Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации".