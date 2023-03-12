Метро в Харькове работает, но интервалы увеличили

В харьковском метро поезда ходят с большими интервалами, чем обычно. Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации.

«По техническим причинам временно увеличены интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» — сообщила утром 12 марта пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, метрополитен в Харькове возобновил работу в воскресенье, 12 марта, после трехсуточного простоя из-за обесточивания. Поезда перестали ходить после масштабной ракетной атаки РФ 9 марта, тогда Харьков остался без электричества практически на двое суток. Трамваи и троллейбусы не ходят до сих пор. Их заменяют автобусы. Маршруты автотранспорта в связи с запуском метро изменили.