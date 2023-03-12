Метро в Харкові працює, але інтервали збільшили
У харківському метро поїзди ходять із більшими інтервалами, ніж зазвичай. Пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації.
“З технічних причин тимчасово збільшено інтервали на всіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і перепрошуємо за тимчасові незручності!” – повідомила вранці 12 березня пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
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Нагадаємо, метрополітен у Харкові відновив роботу в неділю, 12 березня, після тридобового простою через знеструмлення. Потяги перестали ходити після масштабної ракетної атаки РФ 9 березня, тоді Харків залишився без електрики практично на дві доби. Трамваї та тролейбуси не ходять досі. Їх замінюють на автобуси. Маршрути автотранспорту у зв’язку із запуском метро змінили.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському метро поїзди ходять із більшими інтервалами, ніж зазвичай. Пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації".