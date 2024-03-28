У метро в Харкові скоротили інтервали між поїздами

Вранці 28 березня поїзди у метро ходять з інтервалами по 10 хвилин. Після 19:00 паузи в русі збільшать.

“У харківському метрополітені сьогодні, 28 березня, були зменшені інтервали прибуття потягів. Як повідомили на підприємстві, з 5:30 на всіх лініях підземки вони складають 10 хв.”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, після 19:00 інтервали руху поїздів будуть по 20 хвилин.

Зазначимо, що зараз у Харкові застосовують як погодинні, так і аварійні графіки відключення електрики. Згодом, за даними ХОВА, хочуть скоротити інтервали, протягом яких немає світла: замість нинішніх шести годин на добу – до чотирьох або навіть двох. Про це сказав на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також повідомив, що буде з опаленням наступної зими. Для відновлення ТЕЦ-5 потрібні роки. Тож шукатимуть альтернативу. Декілька проєктів уже є. Синєгубов запевнив, що в регіоні зроблять усе, щоб наступний опалювальний сезон розпочався вчасно та пройшов за планом.