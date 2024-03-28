В метро в Харькове сократили интервалы между поездами

Утром 28 марта поезда в метро ходят с интервалами в 10 минут. После 19:00 паузы в движении увеличат.

«В харьковском метрополитене сегодня, 28 марта, были уменьшены интервалы прибытия поездов. Как сообщили на предприятии, с 5.30 на всех линиях подземки они составляют 10 мин.», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, после 19:00 интервалы движения поездов будут по 20 минут.

Отметим, что сейчас в Харькове применяют как почасовые, так и аварийные графики отключения электричества. Впоследствии, по данным ХОВА хотят сократить интервалы, в течение которых нет света: вместо нынешних шести часов в сутки – до четырех или даже двух. Об этом сказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также сообщил, что будет с отоплением следующей зимой. Для восстановления ТЭЦ-5 нужны годы. Так что будут искать альтернативу. Несколько проектов уже есть. Синегубов заверил, что в регионе сделают все, чтобы следующий отопительный сезон начался в срок и прошел по плану.