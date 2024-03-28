Головні новини Харкова 28 березня: залетіли ворожі БпЛА, було чутно вибухи
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
00:56
На Харківщину знову летять ворожі БпЛА
«Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 00:53.
00:50
У Харкові було чутно вибухи: залетіли ворожі БпЛА
Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – закликав мер міста Ігор Терехов.
О 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на території області помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 23:26. За дві хвилини до цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударні дрони рухаються у напрямку Харківщини з Сумщини.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, вибухи, ВС, дрони, ЗСУ, Мельник, терехов, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 00:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.".