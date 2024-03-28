Головні новини Харкова 28 березня: залетіли ворожі БпЛА, було чутно вибухи

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

00:56

На Харківщину знову летять ворожі БпЛА

«Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 00:53.

00:50

У Харкові було чутно вибухи: залетіли ворожі БпЛА

Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – закликав мер міста Ігор Терехов.

О 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на території області помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 23:26. За дві хвилини до цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударні дрони рухаються у напрямку Харківщини з Сумщини.