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У Харкові ліквідують наслідки нічного “прильоту” (фото)

Події 09:07   28.03.2024
Оксана Горун
У Харкові ліквідують наслідки нічного “прильоту” (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

У Харкові комунальники з самого ранку прибирають скло, яке вилетіло з вікон у будинках Київського району через удар російських “шахедів”.

“Сьогодні вночі під ударом був Київський район. Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, у житлових будинках пошкоджені вікна. Робітники КП ”Харківблагоустрій” ліквідовують наслідки обстрілу: прибирають скло та габаритне сміття”, — повідомила пресслужба комунального підприємства.

комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024 4
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. Близько 1:20 28 березня в Харкові було чути ще щонайменше два вибухиФото наслідків удару опублікувала Харківська обласна прокуратура.

комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024 7
Фото: КП “Харківблагоустрій”
комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024 6
Фото: КП “Харківблагоустрій”
комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024 5
Фото: КП “Харківблагоустрій”
комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”
комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”
комунальники прибирають наслідки у Київському районі після удару "шахедів" 28 березня 2024
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Також ліквідація наслідків удару триває в Шевченківському районі Харкова, по якому вчора прилетіла російська авіабомба.

Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники з самого ранку прибирають скло, яке вилетіло з вікон у будинках Київського району через удар російських “шахедів”".