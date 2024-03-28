У Харкові ліквідують наслідки нічного “прильоту” (фото)
У Харкові комунальники з самого ранку прибирають скло, яке вилетіло з вікон у будинках Київського району через удар російських “шахедів”.
“Сьогодні вночі під ударом був Київський район. Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, у житлових будинках пошкоджені вікна. Робітники КП ”Харківблагоустрій” ліквідовують наслідки обстрілу: прибирають скло та габаритне сміття”, — повідомила пресслужба комунального підприємства.
Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. Близько 1:20 28 березня в Харкові було чути ще щонайменше два вибухи. Фото наслідків удару опублікувала Харківська обласна прокуратура.
Також ліквідація наслідків удару триває в Шевченківському районі Харкова, по якому вчора прилетіла російська авіабомба.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: атака, КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, убирают, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові ліквідують наслідки нічного “прильоту” (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники з самого ранку прибирають скло, яке вилетіло з вікон у будинках Київського району через удар російських “шахедів”".