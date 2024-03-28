У Харкові ліквідують наслідки нічного “прильоту” (фото)

У Харкові комунальники з самого ранку прибирають скло, яке вилетіло з вікон у будинках Київського району через удар російських “шахедів”.

“Сьогодні вночі під ударом був Київський район. Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, у житлових будинках пошкоджені вікна. Робітники КП ”Харківблагоустрій” ліквідовують наслідки обстрілу: прибирають скло та габаритне сміття”, — повідомила пресслужба комунального підприємства.

Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. Близько 1:20 28 березня в Харкові було чути ще щонайменше два вибухи. Фото наслідків удару опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Також ліквідація наслідків удару триває в Шевченківському районі Харкова, по якому вчора прилетіла російська авіабомба.