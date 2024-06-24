У Харкові ліквідують наслідки вчорашніх прильотів (фото)

Співробітники КП “Харківблагоустрій” прибирають розбите скло та інше сміття біля багатоповерхівок у Харкові, в яких 23 червня вилетіли вікна після російського удару.

“Вчора ворог вкотре завдав удару по Харкову. Влучання в освітній заклад у центрі міста. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівок. Працівники КП ”Харківблагоустрій” у Шевченківському районі усувають наслідки обстрілу. Вони прибирають габаритне сміття й бите скло“, — повідомила пресслужба комунального підприємства.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Внаслідок усіх чотирьох ударів відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.