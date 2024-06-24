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У Харкові ліквідують наслідки вчорашніх прильотів (фото)

Суспільство 08:52   24.06.2024
Оксана Горун
У Харкові ліквідують наслідки вчорашніх прильотів (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

Співробітники КП “Харківблагоустрій” прибирають розбите скло та інше сміття біля багатоповерхівок у Харкові, в яких 23 червня вилетіли вікна після російського удару.

Вчора ворог вкотре завдав удару по Харкову. Влучання в освітній заклад у центрі міста. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівок. Працівники КП ”Харківблагоустрій” у Шевченківському районі усувають наслідки обстрілу. Вони прибирають габаритне сміття й бите скло“, — повідомила пресслужба комунального підприємства.

наслідки прильоту Шевченківським районом 23 червня 2024
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Внаслідок усіх чотирьох ударів відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.

наслідки прильоту Шевченківським районом 23 червня 2024 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Читайте також:  Приватна школа та дитсадок, по яких “прилетіло” в Харкові, працювали — Терехов

наслідки прильоту Шевченківським районом 23 червня 2024 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 08:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП “Харківблагоустрій” прибирають розбите скло та інше сміття біля багатоповерхівок у Харкові, в яких 23 червня вилетіли вікна після російського удару".