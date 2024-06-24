У Харкові ліквідують наслідки вчорашніх прильотів (фото)
Співробітники КП “Харківблагоустрій” прибирають розбите скло та інше сміття біля багатоповерхівок у Харкові, в яких 23 червня вилетіли вікна після російського удару.
“Вчора ворог вкотре завдав удару по Харкову. Влучання в освітній заклад у центрі міста. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівок. Працівники КП ”Харківблагоустрій” у Шевченківському районі усувають наслідки обстрілу. Вони прибирають габаритне сміття й бите скло“, — повідомила пресслужба комунального підприємства.
Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Внаслідок усіх чотирьох ударів відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.
Читайте також: Приватна школа та дитсадок, по яких “прилетіло” в Харкові, працювали — Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, последствия, прилет, убирают;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові ліквідують наслідки вчорашніх прильотів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП “Харківблагоустрій” прибирають розбите скло та інше сміття біля багатоповерхівок у Харкові, в яких 23 червня вилетіли вікна після російського удару".