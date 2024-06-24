Синєгубов про обстріли: загиблий та 12 постраждалих у Харкові, руйнування

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 24 червня підбив підсумки обстрілів за добу.

Найважчими стали удари авіабомбами по Харкову. “Прилетіло” по трьох районах міста.

“Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали чотири людини (з них одна дитина 15 років). Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, вісім людей постраждало (з них одна дитина 16 років). Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства. Загалом постраждали 12 людей (з них дві дитини та один співробітник ДСНС). Загинула одна людина”, – повідомив начальник ХОВА.

В області “прильоти” були по Куп’янському району: в селі Рублене травму отримав чоловік, у Куп’янську горів дах житлового будинку. Також під удар потрапило селище Слатине в Дергачівській громаді.

“Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, “Нової Пошти”, два житлові будинки”, – зазначив Синегубов.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. Відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова.