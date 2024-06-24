Синегубов об обстрелах: погибший и 12 пострадавших в Харькове, разрушения
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 июня подвел итоги обстрелов за сутки.
Самыми тяжелыми стали удары авиабомбами по Харькову. «Прилетело» по трем районам города.
«Шевченковский район, учебное заведение. В результате обстрела КАБ частично разрушено двухэтажное здание. Пострадали четыре человека (из них один ребенок 15 лет). Холодногорский район. В результате обстрела разрушены два частных дома. Горел гараж и хозяйственная постройка. Погиб один человек, восемь человек пострадали (из них один ребенок 16 лет). Киевский р-н. Два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. Всего пострадали 12 человек (из них два ребенка и один сотрудник ГСЧС). Погиб один человек», — проинформировал начальник ХОВА.
В области «прилеты» были по Купянскому району: в селе Рубленое травму получил мужчина, в Купянске горела крыша жилого дома. Также под удар попал поселок Слатино в Дергачевской громаде.
«В результате вражеского авиационного обстрела повреждены здания сельсовета, «Новой Почты», два жилых дома», — отметил Синегубов.
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. Известно об одном погибшем и 12 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 июня подвел итоги обстрелов за сутки".