В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)
Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» убирают разбитые стекла и другой мусор возле многоэтажек в Харькове, в которых 23 июня вылетели окна после российского удара.
«Вчера враг еще раз нанес удар по Харькову. Попадание в образовательное учреждение в центре города. Также взрывной волной повреждены окна многоэтажек. Работники КП «Харьковблагоустройство» в Шевченковском районе устраняют последствия обстрела. Они убирают габаритный мусор и битое стекло», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. В результате всех четырех ударов известно об одном погибшем и 12 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» убирают разбитые стекла и другой мусор возле многоэтажек в Харькове, в которых 23 июня вылетели окна после российского удара".