Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)

Общество 08:52   24.06.2024
Оксана Горун
В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» убирают разбитые стекла и другой мусор возле многоэтажек в Харькове, в которых 23 июня вылетели окна после российского удара.

«Вчера враг еще раз нанес удар по Харькову. Попадание в образовательное учреждение в центре города. Также взрывной волной повреждены окна многоэтажек. Работники КП «Харьковблагоустройство» в Шевченковском районе устраняют последствия обстрела. Они убирают габаритный мусор и битое стекло», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

последствия прилета по Шевченковскому району 23 июня 2024
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. В результате всех четырех ударов известно об одном погибшем и 12 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии.  Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.

последствия прилета по Шевченковскому району 23 июня 2024 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Читайте также: Частная школа и детсад, по которым «прилетело» в Харькове, работали — Терехов

последствия прилета по Шевченковскому району 23 июня 2024 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
24.06.2024, 08:14
На Харьковщине ВС РФ вышли на системное использование ФАБ-3000 — Коваленко
На Харьковщине ВС РФ вышли на системное использование ФАБ-3000 — Коваленко
24.06.2024, 09:48
В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)
В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)
24.06.2024, 08:52
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли
Пешеходный переход одной из центральных станций метро Харькова закрыли
24.06.2024, 09:59

Новости по теме:

08:11
Харьковчанам предлагают работу два коммунальных предприятия: подробности
08:29
В центре Харькова устраняют последствия вчерашнего «прилета» (фото)
09:54
В Харькове ликвидируют последствия утреннего «прилета» (фото)
12:22
Фотозона и мельница: коммунальщик создал уникальные объекты на Салтовке (фото)
10:38
Во дворах и у домов Харькова весной оформли 1407 клумб и рокариев (фото)

Вы читали новость: «В Харькове ликвидируют последствия вчерашних прилетов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» убирают разбитые стекла и другой мусор возле многоэтажек в Харькове, в которых 23 июня вылетели окна после российского удара".