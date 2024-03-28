В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото)

В Харькове коммунальщики с самого утра убирают стекла, которые вылетели в домах Киевского района из-за удара российских «шахедов».

«Сегодня ночью под ударом находился Киевский район. Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, в жилых домах повреждены окна. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» ликвидируют последствия обстрела: убирают стекло и габаритный мусор», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Напомним, в 23:28 27 марта начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены ударные БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно еще по меньшей мере два взрыва. Фото последствий удара опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Также ликвидация последствий удара продолжается в Шевченковском районе Харькова, по которому вчера прилетела российская авиабомба.