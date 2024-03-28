В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото)
В Харькове коммунальщики с самого утра убирают стекла, которые вылетели в домах Киевского района из-за удара российских «шахедов».
«Сегодня ночью под ударом находился Киевский район. Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, в жилых домах повреждены окна. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» ликвидируют последствия обстрела: убирают стекло и габаритный мусор», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
Напомним, в 23:28 27 марта начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены ударные БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно еще по меньшей мере два взрыва. Фото последствий удара опубликовала Харьковская областная прокуратура.
Также ликвидация последствий удара продолжается в Шевченковском районе Харькова, по которому вчера прилетела российская авиабомба.
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- Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: атака, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, убирают, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики с самого утра убирают стекла, которые вылетели в домах Киевского района из-за удара российских «шахедов»".