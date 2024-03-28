Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото)

Общество 09:07   28.03.2024
Оксана Горун
В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В Харькове коммунальщики с самого утра убирают стекла, которые вылетели в домах Киевского района из-за удара российских «шахедов».

«Сегодня ночью под ударом находился Киевский район. Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, в жилых домах повреждены окна. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» ликвидируют последствия обстрела: убирают стекло и габаритный мусор», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, в 23:28 27 марта начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены ударные БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно еще по меньшей мере два взрыва. Фото последствий удара опубликовала Харьковская областная прокуратура.

коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024 6
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики убирают последствия в Киевском районе после удара "шахедов" 28 марта 2024
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Также ликвидация последствий удара продолжается в Шевченковском районе Харькова, по которому вчера прилетела российская авиабомба.

Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 28 марта: по Харькову ударили три «шахеда»: последствия (фото)
Главные новости 28 марта: по Харькову ударили три «шахеда»: последствия (фото)
28.03.2024, 08:38
По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото
По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото
28.03.2024, 08:26
Новый вид оружия против Харькова «сыроват», но разрушительней С-300 — эксперт
Новый вид оружия против Харькова «сыроват», но разрушительней С-300 — эксперт
28.03.2024, 07:22
Атака «Шахедов» на Харьков: Терехов сообщил о разрушенном ресторане
Атака «Шахедов» на Харьков: Терехов сообщил о разрушенном ресторане
28.03.2024, 01:17
Главные новости 27.03: авиаудар по Харькову, погибший ребенок в Боровой
Главные новости 27.03: авиаудар по Харькову, погибший ребенок в Боровой
27.03.2024, 22:59
В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото)
В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото)
28.03.2024, 09:07

Новости по теме:

16:39
Отключать свет в Харькове планируют не на 6 часов, а на 4 или 2 – Синегубов
16:30
Как Харьков будет отапливаться следующей зимой: Синегубов — о ТЭЦ-5
07:09
На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший
18:46
Мост в никуда и «функционально неактивный» флот РФ – реакция на атаки по Крыму
08:58
До 200 тыс. харьковчан все еще без света, будут графики отключений — Синегубов

Вы читали новость: «В Харькове ликвидируют последствия ночного «прилета» (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики с самого утра убирают стекла, которые вылетели в домах Киевского района из-за удара российских «шахедов»".