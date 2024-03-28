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Без штурмів ворога, але з авіаударом по Боровій – зведення ГШ по Харківщині

Події 19:29   28.03.2024
Олена Нагорна
Без штурмів ворога, але з авіаударом по Боровій – зведення ГШ по Харківщині

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас супротивник завдав авіаудару по селищу Борова Ізюмського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Висока Яруга, Красне, Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".