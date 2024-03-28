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Без штурмов врага, но с авиаударом по Боровой — сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 19:29   28.03.2024
Елена Нагорная
Без штурмов врага, но с авиаударом по Боровой — сводка Генштаба по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудар по поселку Боровая Изюмского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Высокая Яруга, Красное, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".