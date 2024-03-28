Без штурмов врага, но с авиаударом по Боровой — сводка Генштаба по Харьковщине

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудар по поселку Боровая Изюмского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Высокая Яруга, Красное, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.